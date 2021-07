유두석 장성군수, 민선 7기 3주년 첫 행보…장성중앙초 방문

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자]=유두석 전남 장성군수가 1일 민선 7기 3주년을 맞아 첫 행보로 장성중앙초등학교를 방문했다.

유두석 군수는 이날 오전 장성중앙초등학교에서 교통안전 지도 봉사에 나섰다.

유 군수는 이날 오전 초등학교에서 교통안전 시설물 상태를 점검하고 교통량을 확인하는 등 어린이보호구역 안전 실태를 점검했다.

특히 아이들의 안전을 고려, 학부모회와 녹색어머니회가 제기한 신호등 대기 구간(옐로우카펫) 미끄럼 방지와 도로변 하차 공간 조성을 적극 지원하기로 했다.

유 군수는 지난해 비 피해를 입은 진원면 일대를 찾아 수해복구 상황을 직접 확인했다.

이 같은 행보는 군민의 안전한 삶과 장성의 미래 가치를 높이는 일에 행정력을 집중하겠다는 의미로 해석된다.

민선 7기 3년 동안 군은 전 군민 안전보험을 시행(개인 부담 없이 최대 1000만원 지원)하고 보장범위를 10개 항목에서 13개 항목으로 확대했다.

코로나19 상황에 대응해 부서 간 협업체계를 강화했으며 교통약자도 접근이 용이하도록 읍시가지에 예방접종센터를 세우고 원활한 백신 접종을 위한 시스템도 마련했다.

총 예산 45억 5000만원을 수립, 모든 군민에게 10만원의 코로나19 재난지원금도 지급했다.

장성의 희망찬 미래를 그리기 위한 민선 7기 공약사업들도 추진에 속도를 내고 있으며 현재 7개 분야 65개의 공약사업이 83.4%의 높은 추진율을 기록 중이다.

가장 대표적인 사업은 국립심뇌혈관센터 설립이다. 14년간의 ‘무한 도전’ 끝에 지난해 12월 관련 정부 예산 43억 7000만원을 확보하는 데 성공했다. 장성을 넘어 국가의 첨단의료산업을 선도할 신(新)성장동력이 될 것으로 큰 기대를 모은다.

민선 7기 3년 동안 군은 총 83개 공모사업에 선정돼 사업비 1157억 4300만원을 확보했다.

특히 농업분야에서만 46개의 공모사업에 선정되며 농산업 발전의 기틀을 든든히 형성했다.

가장 큰 규모의 공모사업은 ‘국립아열대작물실증센터’ 유치다. 국비 350억원을 확보해 군의 역대 공모사업 가운데 최대 규모를 자랑하며 완공 후에는 국가 아열대작물 재배 기술력 배양에 있어 중추적인 역할을 맡게 된다.

116억원 규모 지역푸드플랜 패키지 구축 지원사업도 주목된다.

군은 지역 내 중·소농업인들이 안정적으로 농산물 판로를 확보할 수 있도록 사업을 통해 일원화된 유통 체계를 조직하고 있다.

유두석 군수는 “모든 군민이 행복한 잘사는 부자농촌 건설이 장성의 최우선 군정 목표이다”며 “생활 속 안전도를 높여 삶의 질 향상의 근간을 공고히 하겠으며 풍요로운 농촌과 새로운 장성을 완성하기 위해 전력을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr