서울시, 2022년 美CES 참가… '서울관' 참여 혁신기업 모집

참여기업 25개로 확대해 해외진출 기회 제공

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 내년 1월 미국에서 열리는 세계 최대 가전제품 박람회 ‘CES(Consumer Electronic Show) 2022’에 참가한다고 2일 밝혔다. 코로나 이후 2년 만에 오프라인으로 개최되는 박람회다.

서울시는 참여기업을 25개로 확대해 유망기술을 보유한 스타트업이 해외시장에 진출할 수 있는 기회를 제공한다는 계획이다. 또한 스마트도시 서울이 도시 전반에 걸쳐 어떻게 디지털 대전환과 서비스 혁신을 촉진시키고 있는지 널리 알릴 예정이다.

서울시는 이중 내년 CES 서울관에 참여할 디지털 혁신기업 15곳을 우선 선발해 해외시장 진출에 필요한 역량을 키우고 기업들이 실질적인 비즈니스 성과를 높일 수 있도록 집중 지원한다.

서울디지털재단은 디지털 혁신기업을 선발하기 위한 경연행사인 '스테이지 유레카(Stage Eureka)'를 연다고 밝혔다. 서울디지털재단 홈페이지를 통해 5~19일 참여기업을 모집한다.

모집분야는 스마트 교통·환경, 스마트 안전·건강, 스마트 경제·리빙 등 3개다. 기술력을 갖춘 창업 만 7년 미만의 서울 소재 기업이면 지원할 수 있다. 기업 선정절차는 서면평가와 현장피칭 평가로 진행된다. 기업이 보유한 서비스의 혁신성, 해외진출 가능성 등을 고려한 서면평가를 통해 경연에 참여할 30개 기업을 선정한다. 이후 국내외 투자자와 함께하는 현장피칭을 통해 기술력, 해외진출 계획, 피칭능력을 평가해 분야별 최우수기업 1개, 우수기업 4개로 총 15개 기업을 선정할 계획이다.

스테이지 유레카를 통해 선발된 15개 우수기업에게는 내년 CES 서울관에 참여할 수 있는 기회가 제공된다. 또한 상금과 CES 참여경비를 비롯해 산업 수요처 연계 사전 기술검증(POC), 투자 매칭 및 기업 스케일업(Scale-up) 종합 지원을 위한 액셀러레이팅 프로그램 등 다양한 특전이 주어진다. 특히 올해는 사전 기업 수요조사를 통해 기업이 필요로 하는 프로그램으로 알차게 구성할 계획이다.

최우수기업에는 서울디지털재단 이사장상과 상금 400만 원, CES 참가 항공비(500만 원), 이노베이션 어워즈 신청비 등 1000만 원 상당의 부상을 수여하고, 우수기업에는 후원기관장상과 CES 참가 항공비(300만 원) 등 400만 원 상당의 부상을 제공한다. 또한 전시 공간구성과 통역·운송비용, 비즈니스 프로그램 참여 혜택도 제공한다.

한편 서울시는 이번 제1회 스테이지 유레카를 통해 선발된 15개 기업 이외에도 나머지 10개 기업을 오는 8월 중에 제2회 모집과정을 거쳐 추가 선발할 예정이다.

이원목 서울디지털재단 이사장 직무대행은 “내년 CES는 코로나19 극복의 바탕이 된 디지털 혁신 기술을 선보이는 글로벌 각축전이 펼쳐질 것”이라며 “이번 행사로 서울 소재 기술 스타트업이 CES를 통해 글로벌 시장에서 활약할 수 있도록 적극 지원하는 동시에 스마트도시 서울의 위상을 적극 알리는 기회로 삼겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr