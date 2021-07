국립보건연구원, 한미약품그룹 mRNA 기술 역량 '현장 검증'

[아시아경제 김지희 기자] 국립보건연구원이 한미약품그룹 계열사인 원료의약품 전문기업 한미정밀화학을 방문해 mRNA 기술 역량에 대한 현장 검증을 진행했다.

1일 한미약품에 따르면 이날 현장 검증에는 권준욱 국립보건연구원 원장과 김도근 감염병백신연구과장이 참여했으며, 한미약품그룹 에서는 임종윤 바이오협회 이사장(한미사이언스 대표), 김수진 한미 평택 바이오플랜트 전무, 장영길 한미정밀화학 대표, 이재헌 한미정밀화학 연구소 소장, 권규찬 한미약품 해외RA 총괄 전무 등이 참석했다.

이 자리에서 권 원장은 한미정밀화학이 지난해 말부터 연구에 착수해 최근 개발에 성공한 mRNA 핵심 원료 6종의 대량생산 가능성 등을 확인하고, 한미가 지속적인 R&D 역량 축적을 통해 국가 백신주권 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다.

권 원장이 "현재를 기준으로 당장 mRNA를 생산할 수 있는 역량을 한미가 국내에서 유일하게 갖추고 있다고 판단해도 되느냐"고 묻자 임종윤 이사장은 "실질적으로 그렇다"고 답했다. 그러면서 임 이사장은 "월별 생산량의 차이는 있을 수 있지만 한미는 12개월 내 최대 3억 도스 분량의 원료를 즉시 공급할 수 있는 유일한 회사"라며 "전세계 공급 부족 상황에 놓인 mRNA 핵심 원료를 신속히 공급할 수 있다"고 강조했다.

김도근 감염병백신연구과장도 “한미정밀화학이 지난해부터 추진해 온 mRNA 기술 역량 축적 상황을 확인할 수 있었다”면서 “기업과 정부가 핵산백신 기술 자립을 위해 지금 당장부터라도 할 수 있는 역할을 찾아 힘을 모을 수 있겠다는 가능성도 기대해본다”고 말했다.

한편 한미사이언스는 최근 WHO가 추진하고 있는 전세계 백신 공급을 위한 지역별 허브 구축 공모에 참여하기 위한 절차도 진행 중이다. 지난 5월 한미 정상회담에서 합의된 ‘한미 글로벌 백신 파트너십’의 일환으로, WHO와 코백스를 통한 전세계 백신 공급 대량생산 기지 구축 프로젝트다. 임 이사장은 “최종 어떤 결론이 나올지는 기다려 봐야 하나, 전세계 백신 허브로서 한국의 가능성을 WHO가 중요하게 다루고 있다는 점에 주목해야 한다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr