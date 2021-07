무신사, 상반기 거래액 전년동기대비 40% 증가

[아시아경제 임혜선 기자] 온라인 패션 플랫폼 무신사는 상반기 거래액이 지난해 같은기간보다 40% 증가했다고 1일 밝혔다. 디스이즈네버댓, 앤더슨벨, 인사일런스, 커버낫, 쿠어 등 국내 브랜드의 매출이 증가했다.

무신사에 따르면 지난해 매출이 10억 미만인 중소 브랜드는 올해 상반기 매출이 지난해 같은 기간보다 평균 70% 이상 늘었다.

최근 2년 내 무신사 스토어에서 판매를 시작한 신규 입점 브랜드 매출도 63% 증가했다.

무신사는 상반기 실적 호조에 힘입어 하반기까지 성장세를 이어간다는 방침이다. 입점사가 안정적으로 브랜드를 전개할 수 있도록 마케팅 협업, 인프라 제공, 자금 지원 등의 활동을 더욱 강화할 예정이다.

우선 저단가 상품을 판매하는 입점 브랜드의 배송비 부담을 덜기 위해 지원금 지급 제도를 확대 운영한다. 판매가 기준으로 2만5000원 이하 상품에 한해 최대 1000원까지 배송비를 지원한다. 또한 한 시즌 앞서 신제품을 준비하는 패션업계 특성을 고려해, 내년 봄·여름 시즌을 준비하는 입점 브랜드를 위한 동반성장 프로젝트 자금 지원과 트렌드 교육 프로그램을 시행할 계획이다.

강정구 무신사 공동대표는 “하반기에는 AI 기술을 고도화해 선호 브랜드, 관심 상품, 쇼핑 활동을 바탕으로 정교화된 개인화 서비스를 선보일 것”이라며 “브랜드 패션에 특화된 검색 서비스, 인기 상품을 실시간으로 보여주는 랭킹, 취향 분석 기반의 브랜드 및 상품 추천, 코디와 콘텐츠 제안 등 더욱 다양한 형태로 입점 브랜드와 고객의 접점을 높여 나갈 것”이라고 설명했다.

