이원진 삼성전자 무선·VD 서비스사업팀장, 사장 승진

삼성전자는 무선사업부와 영상디스플레이사업부(VD) 서비스사업팀장을 맡고 있는 이원진 부사장을 사장에 임명했다고 1일 밝혔다.

이 신임 사장은 구글 총괄부사장을 거쳐 2014년 삼성전자 영상디스플레이사업부 서비스사업팀장으로 영입됐다. 지난해부터는 무선사업부 서비스사업팀장도 맡아 세트 부문 전반 서비스 사업 경쟁력 강화에 기여했다고 삼성전자는 설명했다.

