[세종=아시아경제 문채석 기자]

◆본부장(상임이사)

▶부회장 겸 경영관리본부장 송철희 ▶사업기획본부장 겸 말산업육성본부장 오순민 ▶건전화본부장 김홍기

◆실·처장

▶감사실장 송규호 ▶비서실장 홍용현 ▶안전관리단장 장유진 ▶지사지원처장 김진유 ▶영천화옹사업단장 권태록 ▶사회적가치경영처장 김세영 ▶경영지원처장 배광석 ▶인사노무처장 이은도 ▶말산업진흥처장 송대영 ▶말산업인력개발처장 이상권 ▶말등록원장 장병운 ▶장수목장장 홍용범 ▶경마기획처장 양철석 ▶시설처장 최성욱 ▶고객보호처장 김삼두 ▶공정관리처장 박진우 ▶언택트발매추진단장 최용호 ▶부산고객지원처장 추완호

◆지사장

▶강북지사장 최종필 ▶대구지사장 하재무 ▶도봉지사장 윤석종 ▶동대문지사장 김동순 ▶부산동구지사장 음두성 ▶분당지사장 최수원 ▶선릉지사장 박한용 ▶의정부지사장 김국연 ▶인천미추홀지사장 송재한 ▶인천중구지사장 김한곤 ▶종로지사장 박상용 ▶천안지사장 신현각

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr