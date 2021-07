2018년 1월 이후 첫 월간 인구 증가 397명 ↑

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 인구에 긍정적인 변화가 나타나기 시작했다.

지난 6월 말 기준 창원시 인구는 103만4527명으로 지난 5월 말 103만4130명 대비 397명이 증가한 수치이다.

이는 지난 2018년 1월 이후 3년 5개월 만에 월간 인구 증가를 기록한 것이다.

또한 올해 상반기 인구 감소 폭은 2211명으로 전년 동기간 4622명 대비해 52%나 감소했다.

창원시 인구 증가의 원인으로는 지역 경기 회복과 고용 증가, 대규모 신규 주택 공급, 창원 주소 갖기 운동 등 인구 정책에 따른 것으로 분석된다.

이에 지난 1~5월까지 이어지던 인구 감소세를 벗어나 5주 연속 증가를 기록했으며 2018년 1월 이후 처음으로 월간 인구가 플러스로 반등하게 됐다.

