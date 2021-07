키움운용, TDF 자체 운용 전환…“글라이드패스 개발”

[아시아경제 이민지 기자]키움투자자산운용은 TDF(타겟 데이트 펀드)를 해외 자산운용사의 자문 없이 직접 운용으로 전환한다고 1일 밝혔다.

키움투자자산운용은 지난 2018년 6월부터 미국 글로벌 자산운용사 SSGA(State Street Global Advisor, Limited)의 자문을 받아 ‘키움 키워드림 TDF’를 운용해 왔다.

SSGA는 키움투자자산운용 측에 TDF 운용에 필수 요소인 글라이드패스(Glide path)를 제공해왔다. 글라이드패스는 투자자 연령대에 맞춰 주식과 채권 등 자산 비중을 조절하는 일종의 설계도면이다. TDF는 글라이드패스에 기반해 투자자 은퇴 시기에 맞춰 위험자산의 비중을 줄이고 안전자산 비중을 점차 확대해가는 펀드다.

키움운용 측은 해외 운용사를 통해 제공 받은 글라이드패스는 몇 가지 한계를 극복하기 위해 자체 개발한 글라이패스 모델을 적용할 방침이다. 회사 측은 “해외 운용사의 글라이드패스는 블랙박스처럼 정보 접근이 차단돼 있고 자문 또는 위탁 계약을 체결한 해외 운용사의 펀드로 포트폴리오가 치중될 수밖에 없다”며 “경희대학교 성주호 교수의 자문을 받아 TDF의 핵심인 글라이드패스 모델을 자체적으로 개발했다”고 말했다.

자체 개발한 글라이드패스 모델은 국내 최초로 투자자의 행동재무학적 특성(손실 회피 성향)을 반영하여 변동성을 낮췄다. 또 시장 지표 및 인구 통계 자료 등 기초 데이터에 대한 꾸준한 업데이트를 통해 모델을 최신화해 매크로 및 시장 상황의 변화에 보다 유연하게 대응했다. 현재 키움 키워드림 TDF는 꾸준히 우수한 성과를 이어나가고 있다. 2025, 2030, 2035, 2040 빈티지에서 국내 TDF 중 1년 수익률 기준 1위를 기록 중이다.

한철민 키움자산운용 운용역은 “TDF 설정 이후 3년 간 TDF 운용에 대한 충분한 노하우를 축적했다”며 “모델에 충실한 투자, 저비용의 우수한 투자 자산 발굴, 꾸준한 매크로 분석을 통한 지속적인 알파 창출 등 세 가지 TDF 운용 철학을 충실히 지켜 꾸준히 좋은 성과를 거두겠다”고 밝혔다.

