기록적 폭염 탓에 북미에서 수 백명 사망

[아시아경제 박병희 기자] 기록적인 폭염으로 최근 몇 일 사이 북미 지역 사망자가 수 백명에 이를 것으로 추산된다.

지난달 30일(현지시간) AP통신 등에 따르면 캐나다 서부 브리티시컬럼비아(BC)주는 지난달 25일 이후 닷새간 보고된 사망자가 486명이라고 이 주의 리사 라포인트 수석 검시관이 밝혔다. 이는 평상시의 165명보다 3배 가까운 숫자다. 폭염이 이어지는 속에서 사망자 수가 급증해한 것으로 증가한 사망자는 폭염과 연관됐을 가능성이 높다.

라포인트 수석 검시관은 성명에서 "폭염 관련 사망 건수를 정확히 말하기에는 이르다"면서도 "극심한 더위 때문에 사망이 현저히 증가한 것으로 보인다"고 말했다.

BC주 밴쿠버 경찰은 29일 53명을 포함해 최근 며칠간 98명이 급사했다고 밝혔다. 평소 밴쿠버 경찰에 보고되는 급사 건수는 하루 3∼4건에 불과하다. 스티브 애디슨 밴쿠버 경찰 대변인은 성명에서 "밴쿠버는 이런 폭염을 겪은 적이 없으며 불행히도 수십 명이 이 때문에 목숨을 잃고 있다"고 말했다.

미국에서도 사망자가 급증하고 있다. 포틀랜드를 끼고 있는 오리건주 멀트노머카운티의 보건 당국자는 이 지역에서 44∼97세인 45명이 온열질환으로 사망했다고 말했다. 오리건주를 통틀어서도 2017∼2019년 온열질환 사망자는 12명에 불과했으나 최근 폭염 속에서 사망자 수가 급증했다. 오리건주에서는 더위가 가장 기승을 부린 지난달 28일 하루에만 251명을 포함해 506명의 온열질환 환자가 응급실과 긴급 의료센터를 찾은 것으로 파악됐다.

미 워싱턴주 보건국은 지난달 27~28일 온열질환으로 인한 사망자 3명이 보고됐다고 밝혔다. 워싱턴주 보건국 대변인 코리 포트너는 지난 25∼27일 주에서 676명이 폭염과 관련된 증상으로 응급실을 찾았다고 밝혔다. 또 불볕더위가 절정에 달한 28일에는 하루에만 688명이 응급실을 방문했다.

포틀랜드의 기온은 지난달 28일 사상최고치인 46.7도를 기록했다. 같은 날 시애틀의 기온도 42.2도까지 올라가며 전날인 27일 세운 사상 최고기온 기록 40.0도를 하루 만에 갈아치웠다.

시애틀 동쪽에 있는 도시 스포캔은 최고기온이 42.8도까지 올라가며 1961년 8월 세워진 사상 최고기온 기록 42.2도를 경신했고, 워싱턴주 오맥도 47.2도까지 오르며 1928년 7월의 45.6도 기록을 깼다.

캐나다 BC주의 리턴의 최고기온은 캐나다 사상 최고기록을 사흘 연속 경신하며 29일 49.5도까지 올랐다.

더위는 서부뿐 아니라 미 북동부까지 덮쳤다. 열돔이 미 대륙의 양쪽 해안가에 나란히 형성되면서 오대호 지역에서 미 동부 최북단의 메인주까지 기록적인 더위가 찾아왔다.

매사추세츠주 보스턴과 코네티컷주 하트퍼드는 29일 37.2도까지 기온이 올라갔고, 30일에도 델라웨어ㆍ뉴저지ㆍ펜실베이니아주 일대 주민 1100만명에게 폭염 경보가 내려졌다.

