[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자]=고재우 제23대 제주소방서장이 취임했다.

1일 제주소방서에 따르면 이 신임 서장은 서귀포시 남원읍 출신으로 지난 1992년 공직에 입문해 소방청 중앙소방학교, 제주서부소방서 소방행정과장, 제주소방안전본부 대응조사팀장, 제주소방안전본부 구조구급과장 등 주요 보직을 역임했다.

고 서장은 각종 요직과 일선현장을 두루 거치며 풍부한 현장 실무경험과 합리적 리더십을 두루 갖춘 인물로 정평이 나 있다.

고재우 서장은 “직원 상호간 협동과 소통을 통해 건강한 조직문화를 정착시키고 현장대응 역량 강화를 통해 도민의 안전을 최우선으로 지켜나가겠다”고 말했다.

