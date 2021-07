속보[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 예방접종 대응 추진단은 '7월 예방접종 시행계획'을 1일 발표했다.

해당 계획에 따르면 50대 일반 국민은 이달 말부터 전국 예방접종센터와 위탁의료기관에서 모더나 코로나19 백신을 접종받는다. 55~59세 352만4000명은 오는 12~17일 사전예약을 받아 26일부터 접종을 받을 수 있다. 이어 19~24일에는 50~54세 390만명을 포함한 50대 전 연령층에 대한 사전예약이 이뤄진다. 이들은 다음달 9일부터 백신을 접종받는다.

