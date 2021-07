한자리 모인 與 9龍…이재명 “反이재명 전선구축, 자연스러운 일”

민주당 ‘공명선거 실천 서약식’

“경쟁에 감안할 수 있는 방식 충분히 이해가 돼”

이낙연 “尹 지금 하는 걸 보니 추미애 후보 장관 시절에 애 많이 태우셨겠구나”

[아시아경제 전진영 기자] "박용진 후보님, 투자할 돈이 남아도는 시대에 법인세 감면을 위해 투자를 늘리면 그게 될까요?"(이재명)

"윤석열 전 검찰총장이 하는 걸 보니 추미애 후보에 대한 이해가 높아졌어요. 장관 시절에 애 많이 태우셨겠구나."(이낙연)

더불어민주당 대선 후보 9명이 한자리에 모였다. 민주당은 1일 서울 글래드호텔에서 ‘공명선거 실천 서약식’과 함께 언론인을 초청하는 프레스데이를 열었다. 송영길 대표는 인사말에서 "취업준비생의 마음으로 주권자인 국민께 첫인사를 드리는 날"이라고 강조하며 "독한 질문으로 백신을 맞아 본선 경쟁력을 강화할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이날 행사에서 각 후보들은 서로를 지목해 비판하거나 궁금한 것을 묻는 ‘너 나와’ 프로그램도 진행했다. 지지율 측면에서 ‘1강’으로 꼽히는 이재명 경기지사는 친문 진영의 이른바 ‘반이재명 전선 구축’에 대해 "방식은 후보들 간 연대 협력도 있을 수 있고 매우 자연스러운 일이라고 생각한다. 저도 가능하면 연대도 한 번 해보고 싶은데 잘 안 된다"라며 "경쟁에 있어서 충분히 감안할 수 있는 방식이다. 충분히 이해가 된다"고 말했다. 이 지사는 그러면서 최연소 후보인 박용진 의원을 불러내 박 의원이 제시한 공약의 실현 가능성을 따졌다. 그러자 박 의원은 이 지사를 향해 "계파정치 구태정치를 넘어서는 세대교체를 완성하겠다. 그 과정에서 이 지사와 양자구도로 대한민국을 들썩이게 하겠다"고 받아쳤다.

‘감자 완판’으로 유명한 최문순 강원도지사는 직접 후보들의 별명을 붙인 감자를 나눠주며 후보들의 ‘완판’을 기원하기도 했다. 정세균 전 국무총리에게는 ‘스마일 감자’, 박 의원에게는 ‘햇감자’, 이 지사에겐 ‘사이다 감자’라는 별명을 붙였다.

이어진 언론인들과의 질의응답에서는 최근 ‘지역사무소 성범죄 의혹’으로 논란이 된 양향자 의원의 출당조치를 묻는 날선 질문이 오갔다. 박 의원은 "지도부가 과감하게 결심하고 출당조치하는 게 맞다"며 "고위공직자 청문회 기준도 우리가 만들었다. 신뢰에 응하지 못하니 불신으로 가는 것"이라고 목소리를 높였다. 김두관 의원도 "양 의원의 출당 문제에 대해선 당에서 단호한 조치를 취하길 촉구한다"고 했다.

"추 전 장관이 출마를 선언하면서 ‘추윤갈등(추미애-윤석열)’이 재현되는 것 아니냐는 비판을 어떻게 생각하느냐"라는 질문에 추 전 장관은 "윤 전 총장이 대선으로 직행한 건 민주주의 헌법에 도전장을 낸 것"이라며 "‘추윤갈등’이 아니라 윤 전 총장 자체가 총장으로도 부적격자이고 대선 직행도 바람직하지 않은 것이구나(라는 걸 깨닫게 됐을 것이다)"라고 답했다.

박 의원을 향해서는 “법인세, 소득세 감세 공약으로 ‘삼성 저격수’가 아니라 ‘삼성 지킴이’가 됐다는 일각의 지적에 어떻게 생각하느냐”는 질문이 나왔고 이에 박 의원은 “박용진은 원래 삼성 지킴이었다. 삼성 총수 일가의 불법과 반칙에 대해 어느 국회의원이 동의하겠느냐. 그러나 삼성전자는 국민의 기업이고 성장에 중요한 지점”이라며 “어제는 삼성전자를, 그리고 오늘은 중소기업 방문을 할 것”이라고 했다.

“조국 전 법무부 장관 사태가 재보선 참패의 원인으로 재조명 됐는데 어떻게 생각하느냐”라는 질문에는 모두가 “조국 사태가 아니라 윤석열 사태”라고 입을 모았다. 최 지사는 “윤 전 총장은 검찰 조직을 도모해 압도적인 수사를 했다. 대선에 나와선 안 됐다”고 비판했고, 양 지사는 “사법결과가 나왔지 않느냐. 이제 윤 전 총장이 국민 앞에 책임져야한다”고 목소리를 높였다. 이 의원도 “윤 총장이 대통령 선거에 나오는 라이벌을 죽이기 위한 수사였다. 왜 검찰이 개혁이 필요한지를 반증하는 것”이라고 강조했다.

이날 행사에는 송 대표를 비롯한 당 지도부와 함께 이재명·이낙연·추미애·정세균·박용진·최문순·김두관·양승조·이광재 등 예비경선 후보에 등록한 9명이 모두 참석했다.

