경남도, 민간 다중이용시설 위기상황 지침서 점검

판매·숙박·종교시설 등 다중이용시설 146개소 대상 전수 점검

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 도내 민간 다중이용시설 146개소의 위기 상황 지침서 작성·관리 현황을 점검했다고 1일 밝혔다.

위기 상황 지침서는 화재·지진·테러·침수·폭설·붕괴·가스누출 총 7종의 위기 상황 발생 시 다중이용시설의 자체 초기 대응 지침이 담겨있다.

작성 대상은 바닥 면적의 합계가 5000㎡ 이상인 판매시설·숙박시설·종합병원·종교시설·운수 시설 등이다.

도는 위기 상황 지침서의 작성 여부와 적정성, 지침서(에 따른 훈련 시행 여부 등을 확인했다.

점검 결과 신규등록시설 1개소와 휴업 후 영업 재개시설 1개소는 지침서를 갖추고 있지 않아 시설관리자에 관련 규정을 안내하고 작성을 요청했다.

아울러 도는 지침서 작성·개선, 위기 상황 대응 훈련 계획 상담 지원을 희망하는 다중이용시설을 대상으로 올해 11월까지 현장 방문 맞춤형 컨설팅도 추진하고 있다.

