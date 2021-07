자영업자면 누구나 "은행권 경영컨설팅 받아보세요"

[아시아경제 김진호 기자] 금융감독원은 1일 은행권 경영컨설팅 등 코로나19로 어려움을 겪고 있는 자영업자를 위해 각종 금융지원제도를 종합 안내한다고 밝혔다.

금감원에 따르면 은행권은 창업을 준비하는 예비 자영업자와 운영 노하우가 필요한 자영업자를 대상으로 경영컨설팅을 지원하고 있다. 각 분야별 전문가가 창업절차부터 상권분석, 자금조달, 운영노하우 등 총 6가지 분야의 컨설팅을 제공한다.

은행 영업점 방문 또는 전화로 컨설팅 신청 및 문의가 가능하다. 일부 은행의 경우 소상공인시장진흥공단, 지역별 신용보증재단 등 유관기관 연계 컨설팅도 제공하고 있다.

또 코로나19 피해 소상공인 금융지원 프로그램도 소개했다. 최대 2000만원 한도로 긴급 자금대출을 지원받을 수 있다. 특히 집합제한업종 임차 소상공인의 경우 최대 1000만원의 추가 대출이 가능하다.

채무상환이 부담되고 연체가 걱정인 자영업자를 위해선 금융애로 상담센터를 운영하고 있다. 금감원 중소기업 금융애로 상담센터나 은행권 금융애로 상담반을 이용하면 된다. 코로나19 피해 소상공인 대출 만기연장 및 이자상환 유예 등 각종 지원 방안을 안내받을 수 있다.

