SKB, 한국서비스품질지수 초고속인터넷 7년째 1위

IPTV는 3년 연속 1위 달성

[아시아경제 차민영 기자] SK브로드밴드는 한국표준협회 주관 '2021년 한국서비스품질지수(KS-SQI)'에서 초고속인터넷 부문 7년 연속, IPTV 부문 3년 연속 1위를 달성했다고 1일 밝혔다.

KS-SQI는 산업별로 제공하는 서비스의 품질과 신뢰성, 전문성과 이용편리성, 사회적가치 추구 등 다양한 서비스 항목을 분석해 수치화한 지표로, 국내에서 가장 신뢰할 수 있는 고객만족도 지표 중 하나로 평가받고 있다.

SK브로드밴드는 고객이 들려주는 생생한 목소리에 집중하는 한편, 반복적으로 발생하는 VOC(고객의 소리)를 개선하기 위해 고객만족 역량을 집중하고 있다. 2014년부터 운영 중인 고객자문단은 MZ세대인 ‘키즈 부모’, 미디어 신 소비층인 ‘4050 장년층’ ‘시니어’ 등 다양한 세그먼트별로 구성해 신규 서비스 사전체험, 개선점 발굴, 심층인터뷰 등을 통해 고객 의견을 수집, 서비스에 반영 중이다.

고객 우선주의 가치를 전면에 내세운 ‘Lovely B tv’ 캠페인을 확장해 다양한 월정액 서비스, 맞춤형 프리미엄 홈스쿨링 콘텐츠와 요금 할인폭을 올린 서비스 출시 등 서비스 혁신을 꾀했다. 올해 4월에는 자회사 미디어에스를 출범시켜 종합엔터테인먼트 채널 ‘채널S’와 지역전문 채널 ‘채널S 동네방네’를 개국, 신규·독점·지역 콘텐츠 전략을 펼치고 있다.

아울러 SK브로드밴드는 2021년을 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 원년으로 삼고 다양한 친환경 정책을 펼치고 있다. 코로나19 장기화에 따른 취약계층 보호를 위한 사회적가치 실현에도 앞장서고 있다.

김동섭 SK브로드밴드 고객가치혁신그룹장은 “KS-SQI 단독 1위는 고객 행복을 최우선으로, 끊임없이 고민하고 혁신한 결과”라며 “급변하고 있는 미디어 환경 속에서도 변함없는 신뢰를 바탕으로 고객에게 꾸준한 사랑을 받을 수 있도록 더욱 새롭고 차별화된 서비스 제공을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

