속보[아시아경제 김수환 기자] 시진핑 중국 국가주석이 1일 중국 베이징 천안문 광장에서 진행된 중국 공산당 창당 100주년 기념행사에 참석한 자리에서 연설을 통해 "중국이 샤오캉(소강·모든 국민이 편안하고 풍족한 생활 누리는) 사회를 실현했다"고 말했다.

