삼성카드, 달달할인 신용카드 출시…"정기결제 최대 3만5천원 할인"

아파트관리비·이동통신·렌탈 등 생활요금 정기결제 10% 할인

할인점·주유·의료 업종 5% 할인

스트리밍·온라인쇼핑몰 멤버십 정기결제시 50% 할인

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 매달 내는 생활요금에 대해 다양한 할인 혜택을 제공하는 '삼성카드 달달할인' 신용카드를 출시했다고 1일 밝혔다.

이 카드는 아파트관리비, 이동통신, 렌탈, 보험, 스쿨뱅킹, 학습지 등 매달 내는 생활요금을 자동납부로 결제하면 자동납부 연결 건 수와 전월 이용실적에 따라 최대 3만5000원의 할인을 제공한다.

혜택이 적용된 결제금액에 대해서는 전월실적에서 제외하는 최근 출시된 할인형 카드들과는 달리, 삼성카드 달달할인은 할인혜택이 적용된 생활요금 결제 금액도 모두 전월실적에 포함했다.

또 할인점, 주유, 병원·약국 등 생활필수 업종 이용시 전월 이용 금액에 따라 최대 1만5000원까지 5%의 할인혜택이 제공된다. 디지털구독 서비스 할인혜택도 탑재했다. 넷플릭스, 웨이브, 티빙, 왓챠, 멜론, FLO 등 스트리밍 서비스와 쿠팡, 마켓컬리 등 온라인쇼핑몰 멤버십 비용을 정기결제로 이용시 최대 5000원까지 50%의 할인 혜택을 받을 수 있다.

연회비는 국내전용, 해외겸용(마스터카드) 모두 2만9000원이다.

삼성카드 관계자는 "생활에 밀접한 생활요금 등의 정기결제를 이용하는 고객에게 실용적인 혜택을 카드에 담았다"며 "앞으로도 고객에게 유용한 혜택을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr