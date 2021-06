스타벅스, 6일부터 제주 4개점 ‘無 일회용컵’ 시행

[아시아경제 문혜원 기자]스타벅스코리아는 이달 6일부터 스타벅스 제주 지역 4개 매장에서 친환경 활동을 위한 일회용컵 없는 매장 프로젝트를 시행한다고 1일 밝혔다.

프로젝트는 일회용컵 사용을 줄이고, 다회용컵 사용을 권장하며, 궁극적으로 일상 생활 속에서 개인컵 사용을 습관화하는데 목적을 두고 있다.

스타벅스는 제주서해안로DT점, 제주애월DT점, 제주칠성점, 제주협재점 4개 매장을 시범운영 매장으로 선정하고, 매장 안에 리유저블(재활용)컵 반납기를 설치해 일회용컵 없는 매장 운영을 위한 사전 준비를 완료했다.

이들 매장에서 고객은 음료 구매 시 보증금(1000원)을 지불하고 리유저블컵을 이용할 수 있다.

사용한 리유저블컵은 스타벅스 일회용컵 없는 매장 4곳과 제주공항 안에 설치된 리유저블컵 반납기에 반납할 수 있다. 반납이 완료되면 소비자에게 현금, 스타벅스 카드 잔액, 해피해빗 포인트 등으로 보증금이 반환된다.

회수된 리유저블컵은 세척 전문 기관에서 외관상태확인 ? 애벌세척 ? 소독침지 ? 고압자동세척 ? 물기제거 및 자연건조 - UV살균건조 단계를 통해 안전하고 깨끗하게 세척된다.

스타벅스는 이달 6일부터 다음 달 5일까지 제주지역 4개 시범 매장에서 음료 주문 시 리유저블컵 당 별 2개를 추가로 적립할 계획이다. 오는 10월까지 제주 지역 전 매장으로 일회용컵 없는 매장을 확대할 계획이다. 제주 전 매장으로 리유저블컵 사용이 확대되면 연간 약 500만개의 일회용컵 감축 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

