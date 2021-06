박성수 송파구청장, 접종센터 등 방역 현장에서 4년차 시작한 까닭?

구민 안전 최우선!…접종센터 등 방역 현장서 4년차 시작...“3년 성과 바탕 ‘Beyond the BEST+’시대 열어 갈 것”

[아시아경제 박종일 기자] 박성수 송파구청장이 민선 7기 ‘서울을 이끄는 송파’의 4년차 첫날인 1일 접종센터 방문 등 구민 안전을 위한 현장 행보로 시작한다.

출범3주년 당일인 1일 오전에는 박성수 구청장 주재로 특별 재난안전대책본부회의를 개최한다. 최근 급증하고 있는 확진자 수와 새로 개편된 사회적거리두기에 대비, 주민의 안전을 위한 방역에 더욱 만전을 기해주기를 당부할 예정이다.

회의가 마무리되면 바로 코로나19 예방접종센터 현장 구청장실로 이동하여 백신접종상황을 살핀다. 박 구청장은 백신 접종을 위해 방문한 주민들에게 번호표를 직접 나눠주고, 이상반응실에 대기 중인 주민들을 격려하며 직접 방역 활동에 참여한다. 또 방역 최일선에서 고군분투 중인 의료진, 자원봉사자, 직원들을 격려할 예정이다.

이후에는 광평교로 이동, 송파둘레길 ‘탄천길 개통 기념식’에 참석한다. 지난 50년 간 막혀 있던 탄천길이 열리면서 온전한 순환형 송파둘레길이 완성되는 것을 기념하며 새롭게 조성한 산책로를 주민들과 함께 걷는다.

오후에는 직원을 대상으로 정례조례를 개최한다. 지난 3년 성과를 함께 이룬 직원에게 격려와 감사의 말을 전하고 남은 1년에 대한 구정운영 방향과 비전을 제시할 예정이다.

박 구청장은 남은 임기동안 ‘일자리1위, 교육1위, 삶의 질1위’라는 민선 7기 목표 아래 역점 사업 마무리에 집중, 지난 3년의 성과인 BEST+시대를 넘어 ‘Beyond the BEST+시대를 만들어가겠다는 비전을 선포할 계획이다.

박성수 송파구청장은 “임기 마무리까지 각계각층의 소중한 의견을 구정에 적극 반영해 구민의 행복과 도시의 가치를 높이는 일에 진력하겠다”면서 “‘서울을 이끄는 송파’에서의 삶이 자랑스럽도록 공약사업 완료에 최선을 다하여 알찬 열매로 보답 드리겠다”고 전했다.

한편, 구는 오는 7월 5일부터 12일까지를 ‘현장방문 주간’으로 운영한다. 박성수 구청장과 관계 부서 담당자 등이 문화관광, 안전 및 환경, 기업 및 일자리, 소통과 화합 등을 주제로 지역내 주요 시설과 민생현장을 두루 살핀다.

