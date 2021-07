올해 연말까지 공공웹사이트 55곳서 '카카오·PASS 간편인증 서비스'

상반기 5개 → 하반기 55개로 확대해 공공분야 간편인증 확산

[아시아경제 임철영 기자] 카카오·PASS 등 민간 간편인증으로 이용할 수 있는 공공웹사이트가 대폭 확대된다.

1일 행정안전부는 올해 1월, 홈택스, 정부24, 국민신문고 등 3개의 공공웹사이트에서 시범적으로 실시했던 민간 전자서명, ‘간편인증 서비스’를 상반기 5개, 하반기 50개 공공웹사이트로 확산해 올해 55개로 대폭 확대할 계획이라고 밝혔다.

적용대상에는 위택스, 복지로, 국민건강보험 등 국민들의 일상생활과 밀접한 관련이 있는 주요 공공웹사이트가 다수 포함돼 있어 공공서비스 이용 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

행안부는 지난해 말 개정된 전자서명법의 시행으로 공인인증서 제도가 폐지됨에 따라 국민들이 그 편의를 조기에 체감할 수 있도록 “공공분야 민간 전자서명 도입을 위한 시범사업”을 진행했고 카카오, 통신사PASS, 한국정보인증(삼성PASS), KB국민은행, NHN페이코의 5개 시범사업자를 선정한 바 있다.

홈택스 연말정산서비스에 시범적용한 결과 간편인증 이용건수가 1천만 건 이상에 이르는 등 많은 국민들의 기대와 관심을 확인했으며 홈택스, 정부24, 국민신문고에 이어 6월부터는 개인통관 고유부호발급 서비스, 국민비서 서비스에 간편인증을 추가 적용 중이다.

행안부는 하반기에는 7월 13개, 8~9월 17개, 10월~12월 20개의 공공 웹사이트에 간편인증을 확대 적용할 계획이다. PC 웹환경에서만 이용 가능했던 간편인증이 모바일 웹이나 앱에서도 이용 가능토록 개선 국민들이 보다 편리하게 모바일 서비스를 이용할 수 있을 것으로 보인다.

