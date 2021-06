[아시아경제 박형수 기자] 세월호 참사 증거 조작 의혹을 수사 중인 이현주 특별검사가 청와대에 활동기간 연장을 신청했다.

세월호 특검은 지난달 13일 출범해 다음 달 11일까지 60일간 수사할 수 있다. 필요한 경우 대통령 승인을 받아 30일 연장할 수 있다.

30일 특검에 따르면 최근 대통령기록관을 압수수색했다. 세월호 유족은 지난 15일 이 특검과 만나 "아직 공개 안 된 대통령기록물 압수수색을 적극적으로 검토해달라"고 요청했다.

세월호 유족은 참사 당일 박근혜 전 대통령의 행적과 참사 관련 청와대 대응의 적정성을 확인할 수 있도록 당시 청와대 상황을 기록한 대통령기록물 공개를 요구하고 있다.

특검은 그동안 대검찰청과 해군, 해경 등을 압수수색 해 서류와 전자정보 등을 확보했다. 특검은 자료를 검증하면서 수사 기간이 부족해 이전부터 수사 기간 연장을 검토해 왔다.

