'쥴리 들어봤다'는 秋에…청년정의당 "더 지저분하다, 정치를 저질로 만들어"

[아시아경제 박현주 기자] 강민진 청년정의당 대표가 30일 윤석열 전 검찰총장의 아내 김건희씨를 향한 추미애 전 법무부 장관의 발언을 두고 "이렇게까지 정치를 저질로 만들어야 하냐"며 비판했다.

강 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "'쥴리 의혹에 대해 들어봤다'며 공개적으로 밝혀 이슈를 수면 위로 끌어올린 추 전 장관의 발언은 경악스럽다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "뉴스를 보다가 깜짝 놀랐다. '쥴리'가 대체 뭔가 싶었다"라며 "대선 후보 배우자의 과거 직업이 어쨌다느니, 예명이 뭐였다느니, 과거 누구와 관계가 있었다느니 하는 식의 이야기를 시민들이 대체 왜 들어야 하는지 이해할 수 없다"고 지적했다.

이어 "타 후보의 부인을 향해 '깨끗하지 못하다'고 암시하는 발언 자체가 더 지저분하다고 생각한다"며 "추 전 장관께서는 어제 '진정한 페미니즘'을 말씀하셨는데 여성을 공격할 때 과거에 대한 성적인 의혹을 제기하는 행태는 너무 낡고 전형적인 방식이다"라고 꼬집었다.

앞서 추 전 장관은 이날 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'과의 인터뷰에서 '쥴리라는 인물을 들어봤냐'는 진행자의 질문에 "들어봤다. 대선 후보라는 건 본인뿐 아니라 가족, 주변의 친인척, 친구관계, 이런 게 다 깨끗해야 한다"고 답한 바 있다.

강 대표는 "어제 윤 전 총장의 대선 출마 연설은 알맹이가 하나도 없었다. 대통령이 왜 되려고 하는지 모르겠고 검찰총장이 대선판으로 직행하는 것 자체도 바람직하지 못하다고 생각한다"면서도 "그런데 윤 전 총장의 지지율을 다시 끌어올릴 반전카드는 민주당이 거저 내어줄 것만 같다. 이런 식의 저질 공격은 하면 할수록 하는 쪽에 손해, 받는 쪽에는 이득일 것이기 때문"이라고 일갈했다.

한편 이같은 논란은 윤 전 총장의 부인 김씨가 서울 강남의 한 유흥주점에서 '쥴리'라는 예명의 접객원으로 일했다는 주장이 X파일에 담긴 것으로 알려지면서 시작됐다.

이와 관련해 김씨는 모 매체와의 인터뷰에서 "석사학위 두 개나 받고 박사학위까지 받고 대학 강의 나가고 사업하느라 정말 쥴리를 하고 싶어도 내가 시간이 없다. 쥴리를 해야 될 아무런 이유가 없는 사람"이라며 의혹을 강력히 부인했다.

