7. 12.~7. 20. 문화예술회관 2층 전시실서 총 48여 점 무료관람

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 내달 12일부터 20일까지 문화예술회관 2층 전시실에서 4인 4색 전시회가 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 전시회는 지역 예술인의 예술 활동에 활력을 불어넣고 군민들의 문화예술 향유권 보장과 다가오는 함양 항노화 엑스포의 분위기 조성 도모를 위해 개최하는 기획 전시로 무료로 관람할 수 있다.

전시회는 한국미술협회 등 전문협회에 소속돼 있는 함양군 출신의 노장섭·신소담·임이랑·최희령 작가의 색다르고 다양한 서예, 민화, 회화, 캘리그라피 등 모두 48여 점의 작품이 전시된다.

