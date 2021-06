◇ 지방 부이사관

▶부천시 전출 손임성 ▶경기경제자유구역청 사업총괄본부장 김규식 ▶파주시 전출 고광춘 ▶양주시 전출 김종석

◇ 지방 서기관

▶복지국장 문정희 ▶문화체육관광국장 김진기 ▶노동국장 김종구 ▶교통국장 허남석 ▶수자원본부장 김향숙 ▶의왕시 전출 민병범

◇ 지방기술 서기관

▶건설본부장 직무대리 한대희 ▶광명시 전출 이종구 ▶하남시 전출 신욱호 ▶과천시 전출 공정식 ▶가평군 전출 이승일

