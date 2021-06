美서 웃돈 1만달러 붙은 텔루라이드

반도체 부족에 공급 달려 딜러가 부르는 게 값

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 최근 미국 뉴저지주에 근무하는 주재원 A 씨는 회사에서 사용할 차량으로 기아의 텔루라이드 신차를 알아보다 깜짝 놀랐다. 딜러가 최고급 모델의 경우 권장소비자가격(MSRP)에 1만달러를 더 내야 한다고 요구한 때문이다.

등급이 낮은 차량은 프리미엄이 몇천달러 낮았다. 반도체 부족 현상으로 모든 기능을 갖춘 최고 등급 차량이 귀해지다 보니 비싼 차량에 더 많은 웃돈이 붙은 셈이다.

A 씨는 "차량이 없어 부르는 게 값이었다"라며 최근의 차량 판매가격 상승에 혀를 내둘렀다. 결국 A 씨는 차량 등급을 낮춰서 1만 달러보다는 낮은 프리미엄을 지불하고 차를 인도 받았다.

미 언론도 텔루라이드에 붙은 프리미엄을 소개했다. 월스트리트저널은 29일(현지시간) 텔루라이드에 1만달러의 프리미엄이 붙어 구매를 포기한 소비자의 사연을 소개했다.

플로리다주 주민인 켄 베어드 씨는 텔루라이드를 구매하기 위해 권장소비자가격 4만5000달러에 3000달러를 더 지불하겠다고 딜러에게 제시했지만 거절당했다.

베어드씨는 "딜러가 차량 가격에 1만달러를 더 지불하겠다는 이에게 판매하겠다고 말해 충격을 받았다"라고 전했다.

베어드씨는 결국 인근 도요타 판매점에서 텔루라이드의 경쟁차종인 ‘하이랜더’를 프리미엄 없어 정가에 구매했다.

베어드씨의 경험대로라면 텔루라이드 최고급형은 하이랜더보다 비싸졌고 저렴한 모델들도 하이랜더와 최소한 비슷한 수준 이상으로 판매되고 있는 셈이다.

공급부족 현상 외에 텔룰라이드의 상품성이 경쟁 차량에 비해 높은 것도 웃돈을 붙게 한 이유로 꼽힌다. 텔룰라이드는 세계 최고 권위의 '2020 월드카 어워즈'를 수상하며 상품력을 입증했다. 혼다 파일럿 등 경쟁차량에 비해 실내가 넓고 다양한 편의장비를 갖춘 데다 근육질 몸매로 인기가 많다.

주재원 B 씨는 "법인 차량 구매를 위해 알아보니 가격도 올랐지만 가장 저렴한 ‘깡통’ 차와 최고급 모델 외에는 선택의 여지가 없었다"라고 말했다.

조사업체 JD파워에 따르면 6월 중순 기준 미국에서 판매되는 모든 차량의 75%가량이 권장소비자가격 이상으로 판매되고 있다. 이는 코로나19 사태 이전의 36%에 비해 크게 높은 수준이다.

WSJ은 기아 대변인이 딜러들은 독립 사업자이며 자신들과 관계가 없으며 시장 상황에 맞게 대응하고 있다고 설명했다고 전했다. 미국의 차량 판매 가격은 제조사가 아니라 딜러가 좌지우지 한다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr