전남대, 개교 70주년 표어 공모

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교가 개교 70주년을 앞두고 표어를 공모한다.

전남대학교는 내년으로 다가온 개교 70주년을 기념하기 위해 6월 28일부터 오는 7월 23일까지 4주 동안 표어를 공모한다고 29일 밝혔다.

공모 주제는 ▲개교 70주년의 의미와 가치를 핵심적이고 함축적으로 나타내거나 ▲전남대학교의 역사와 미래교육 100년의 비전을 반영할 수 있는 내용 ▲지역사회 및 세계와 소통을 담아낼 수 있는 내용 ▲기타 전남대학교를 상징할 수 있는 참신한 내용이어야 한다. 20자 이내의 간결하면서도 독창적인 문장으로 표현하면 된다.

응모작은 주제적합성, 작품성, 창의성 등을 감안한 두 차례의 심사 끝에 최우수상, 우수상, 장려상이 가려지고, 상금도 주어진다.

전남대 홈페이지를 통해 가능하며 표어(국·영문 모두 가능)와 그에 대한 부가설명을 A4용지 1매 이내로 기술해 접수하면 된다. 1인당 응모는 1점으로 제한된다.

앞서 지난 2012년 개교 60주년에는 ‘60년의 두드림, 세계와의 어울림, 미래로의 큰울림’이 당선됐다.

전남대 관계자는 “주요한 단어로 ▲진리와 정의의 빛 ▲당당하고 자유로운 전남대人 ▲자긍심과 품격 ▲학술·봉사·문화적 역량 ▲지역·시민·동문을 향한 개방과 소통 ▲세계적 비전 등을 참고하면 더 좋은 작품이 가능할 것”이라고 말했다.

