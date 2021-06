초록우산 전북본부, 임실 취약계층 아동에 후원금 전달

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자]=초록우산 어린이재단 전북지역본부(본부장 구미희)가 전북 임실군에 주거 취약 아동의 주거환경개선을 위한 후원금 1200만원을 전달했다.

29일 군에 따르면 이번 후원금은 가정형편이 어려워 집수리를 하지 못하고 생활하는 드림스타트 아동 두 가정의 주거환경개선 사업을 위해 사용될 예정이다.

사업 대상은 초록우산 어린이재단 전북지역본부와 군 드림스타트 아동들의 어려움을 논의하는 과정에서 선정된 가정이다.

사업을 통해 아이들이 건강하고 안전하게 성장할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

군은 앞으로도 주거뿐만 아니라 건강, 문화, 교육 등 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공해 아동들이 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 다방면으로 지원할 예정이다.

심민 군수는 “주거환경이 매우 열악하나 경제적 어려움으로 집수리를 하지 못한 아동의 가정에 안전과 행복을 동시에 전달해 준 초록우산 어린이재단에 감사한 마음을 전한다”고 말했다.

