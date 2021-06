산청군 지리산권 1000원 군내버스 단일요금제 … 교통복지 확대

시천·단성면 일원 … 삼장·신안 내년 확대 추진

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 7월 1일부터 경남 산청군 시천면과 단성면 일원의 지리산 권역에 1000원 군내버스가 운행된다.

29일 군은 어르신 교통복지 향상과 주민들의 교통 불편 해소를 위해 시천면 중산·거림·내대·반천마을과 단성면 백운마을에 군내버스를 운행한다.

이번 신규 운행 지역은 그동안 시외버스가 운행됐다. 그러나 수익성이 부족해 1일 1~2회만 운행하는 등 만성적인 교통 불편을 겪고 있던 지역이다.

군내버스 운행과 별개로 기존 지리산 중산리에서 진주·창원 등으로 운행하는 시외버스는 그대로 운행한다.

군은 오는 2022년 중 개통 예정인 밤머리재 터널이 운영되는 삼장면 지역과 도로 확장·포장으로 도로 여건이 개선된 신안면 지역도 내년부터 군내버스 노선이 확대될 수 있도록 한다는 구상이다.

한편 산청군은 지난 2020년 7월부터 ‘1000원 군내버스’와 ‘브라보 한방 택시’를 도입·운영하고 있다.

또 면허증 반납 고령 운전자에게 교통카드(10만원권)를 제공해, 교통사고 줄이기에 적극적으로 나서고 있다.

교통약자들의 군내버스 이용 편의를 높이기 위해 버스 승하차 도우미 사업인 ‘산엔 청 교통 가이드 사업’도 운영 중이다.

군 관계자는 “대중교통 이용이 불편한 지역을 발굴해 1000원 군내버스 운영을 점차 확대해 나갈 것”이라며 “앞으로도 어르신과 지역주민들이 체감할 수 있는 교통복지 실현을 위해 노력하겠다”고 말했다.

