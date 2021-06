윤석열 "검증 논란, 합리적 근거 갖고 제기하면 상세히 답하겠다"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장은 29일 윤석열 X파일 등 논란 등 검증 문제와 관련해 "합당한 근거를 가지고 제기하시면 국민들이 궁금하지 않도록 상세하게 설명하겠다"고 말했다.

윤 전 총장은 이날 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 열린 기자회견에서 "문건은 보지 못 했지만 국민 앞에 공직자 그것도 선출직 공직자로 나서는 사람은 저는 능력과 도덕성에 대해 무제한 검증을 받아야 한다는 입장을 가지고 있다"면서도 "이러한 검증은 합리적 근거와 행태에 기초에 이뤄지는 것이 맞다고 생각한다"고 말했다.

이어 "이것이 어떤 출처 불명의 아무 근거없는 일방적인 마타도어를 시중에 마구 유포한 것이라면 이건 국민께서 다 판단하실 것"이라며 "저의 국정수행 능력이나 저의 도덕성과 관련해 어떤 합당한 근거를 가지고 제게 제시하면 국민들이 궁금하지 않으셔도 상세하게 설명해드릴 생각"이라고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr