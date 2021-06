신한운용, ‘컨택트알파목표전환형2호’ 633억원 모집

[아시아경제 이민지 기자] 신한자산운용은 ‘신한 컨택트 알파 목표전환형 2호 펀드’의 설정을 완료했다고 29일 밝혔다.

이 펀드는 지난 일주일간 633억원의 자금이 몰리며 1호펀드의 성공적 모집액(227억)을 넘어섰다. 코로나19 시대 후 다시 돌아올 일상에 선제적으로 투자하는 전략을 사용한다. 지난해 이후 설정된 목표전환형 펀드 중 가장 많은 자금이 유입됐으며 투자자들이 컨택트 시대 복귀에 대한 기대감을 확대하고 있는 것으로 분석된다.

앞서 신한자산운용은 지난 2월 말 국내 첫 백신 접종일에 신한컨택트알파목표전환형 1호 펀드를 출시하고, 출시 후 두 달 만에 8% (목표전환수익률 7%) 수준으로 목표 수익률을 달성했다.

신한자산운용 CMO 김충선 전무는 “신한자산운용은 변수가 상존하는 시장 상황에서도 끊임 없이 최적의 솔루션을 도출하기 위해 노력하고 있다”며 “최근 주목 받고 있는 당사 운용 성과를 바탕으로 자신 있게 제안하는 운용전략이 투자자들의 성과에 큰 기여를 할 수 있도록 모든 역량을 집중 할 것” 이라고 밝혔다.

