서울시농수산식품공사 기술봉사단 송파구 유공구민 표창 수상

2021년 송파구 유공구민 표창 수상 및 주거환경 취약계층 대상 상반기 기술봉사 시행

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호) 기술봉사단은 25일 송파구청 자치행정과가 주최하는 ‘2021년 송파구 유공구민 표창 수여식’에서 송파구청장상을 수상했다.

이날 수여식에서는 공사와 방이복지관의 지난 11년간 협력을 통한 저소득 장애인가정 대상 후원물품 전달, 기술봉사단의 주거환경개선 서비스 등 활동이 소개됐다.

박성수 송파구청장은 “지역사회 발전에 대한 헌신이 ‘서울을 이끄는 송파’를 만들어 가고, 그동안의 이웃사랑과 봉사에 감사드리며, 송파구민의 마음을 담아 이 표창장을 드린다”라고 전했다.

아울러 공사 기술봉사단은 사회적 책임의식 함양과 나눔 경영 확산에 기여하기 위해 송파구 방이복지관과 24일 주거환경 취약계층 11가구를 대상으로 ‘2021년 상반기 기술봉사’를 시행했다.

이날 기술봉사단은 여름철 더위에 대비, 각 가정에 설치된 방충망을 수리, 수도시설 및 환풍기 불량 등 여러 불편사항에 대한 주거환경 개선에 힘썼다.

