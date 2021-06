간호학과 최근우·박시현씨 주말진료 참여…이주민 건강권 향상 기여

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 남부대학교(총장 조성수)는 간호학과 재학생인 최근우·박시현씨가 최근 ㈔광주이주민건강센터로부터 감사패를 수상했다고 28일 밝혔다.

최근우·박시현씨는 코로나19 상황에서도 이주노동자, 난민, 중도입국자녀 등이 이용하는 무료진료센터의 주말진료에 지난해 3월부터 꾸준히 참여해 이주민의 건강권 향상에 기여한 점을 높게 평가 받았다.

이들은 무료진료 봉사뿐만 아니라 주중에도 KOFIH(국제보건의료재단)와 광주이주민건강센터를 도와 나주 근교의 이주민집단거주지에 방문하며 이동진료차량에서 진료 보조활동 수행도 함께 했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr