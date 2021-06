목포문학박람회 개최할 ‘시민·단체 파트너’ 공모

내달 8일까지 개인·단체 모집

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 ‘2021 목포문학박람회’ 기간 동안 문학공연 및 체험활동 프로그램을 운영할 개인 및 단체를 오는 8일까지 모집한다.

28일 시에 따르면 문학을 주제로 한 전국 최초의 박람회인 목포문학박람회는 ‘목포, 한국 근대문학의 시작에서 미래문학의 산실로’라는 슬로건으로 오는 10월 7일부터 10일까지 목포문학관, 원도심, 평화광장 등 목포 전역에서 개최된다.

시는 자발적인 문학 활동을 장려하고, 박람회 관람객에게 창의적인 체험 기회를 제공하기 위해 이번 공모를 추진 중이다.

신청자격은 문학프로그램 및 체험 부스 운영이 가능한 개인 및 단체로서 최종 선정 결과는 심사위원회 심사를 거쳐 오는 7월 15일 목포문학박람회 홈페이지에 발표할 예정이다.

자세한 문의사항은 목포시 홈페이지의 고시·공고를 확인하거나 목포시 문학박람회팀로 문의하면 된다.

시 관계자는 “목포문학박람회에 관심 있는 많은 단체와 개인들이 이번 공모에 참여해 참신한 즐길거리로 가득한 박람회가 되길 기대한다”고 말했다.

