거제 출신 대표 화백 ‘여산 양달석’ 미술관 개관

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시 사등면 성내마을에 ‘양달석 미술관’이 개관했다.

여산 양달석은 거제가 낳은 한국근대미술 화가로 ‘동심의 화가’로 불릴 만큼 동심이 깃든 향토적인 그림을 그렸으며, 대표작으로는 ‘농가’, ‘목동’ 등이 있다.

28일 시에 따르면 미술관은 작년 12월 준공했으며, 올해 4월부터 미술관에서 양달석 생가까지 가는 길에 그림(12점) 전시 및 포토존 조성 등 골목 정비 사업을 시행한 끝에 26일 정식 개관했다.

미술관 내 작품은 이영준 전 통영시립박물관장과 김임수 님이 기증한 양달석 화백 작품 6점과 이석우·정종여·송혜수·홍영표 화백의 작품 등 총 11점이 전시됐다.

여산양달석기념사업회는 앞으로 부산·경남지역 개인 소장자와 협약을 맺어 미술관에 양달석 화백의 다양한 작품을 선보일 예정이다.

미술관은 매주 토·일 14시~17시까지 임시운영하며, 7월부터 4개월간 ‘여산 양달석 인문학 대축전’을 진행해 작품기획전, 사생대회, 세미나 등 다양한 프로그램을 선보일 계획이다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr