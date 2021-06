주민복지과 조혜영 주무관 민원처리단축 최우수 공무원 선정돼

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군 주민복지과 조혜영 주무관(사회복지 8급)이 민원 처리 기간 단축 최우수 공무원으로 선정됐다.

군은 지난 1월부터 5월까지 본청을 비롯해 직속 기관, 사업소, 읍·면에서 민원 처리 기간 3일 이상 30일 이하의 유기한 민원(법정기간), 고충 민원(진정·건의·질의) 중 가장 많은 단축 일수를 기록한 3명을 선정·표창했다.

이 결과 최우수에는 주민복지과 조혜영 주무관(사회복지 8급)이, 우수에는 도시건축과 현세은 주무관(행정 7급)이, 장려에는 종합민원과 소재영 주무관(시설 9급)이 선정됐다.

한편 군이 지난 2008년부터 실시해오고 있는 '민원 처리 마일리지제'는 법정처리기간보다 민원 처리 기간을 단축해 처리한 공무원에게 마일리지를 부여하는 제도다.

