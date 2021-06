[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 지난 25일 마량항에서 수산 관계자, 마량면 직원, 어촌계장 등 이 참석한 가운데 고급 어종인 감성돔 치어(10㎝) 20만 마리를 방류했다고 28일 밝혔다.

감성돔은 남녀노소 누구나 좋아하는 고급 어종이며, 연안 정착성 어종으로 이동 범위가 넓지 않기 때문에 치어를 방류하면 수산자원조성 효과가 매우 크다.

강진군은 어업인을 위한 자원조성을 위해 뱀장어, 농어, 낙지 등 다양한 어종에 대한 방류 사업을 확대할 계획이다.

호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr