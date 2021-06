GS25, 식약처와 건강한 식단 제안…“칼로리·나트륨↓”

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 식품의약품안전처(식약처) 공식 블로그와 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 편의점에서 건강한 식사를 할 수 있도록 실천 식단을 안내한다고 28일 밝혔다.

편의점 실천 식단은 학교급식의 영양관리 기준에 따라 중·고등학생용과 한국인 영양소 섭취 기준에 맞춰 성인용으로 제안됐으, 든든한 한식, 담백한 분식, 간편한 양식으로 카테고리를 구분해 다양한 상품 조합으로 구성됐다.

GS25는 소비자들에게 균형 잡힌 건강한 식단을 제공하기 위해 나트륨 저감, 칼로리 저감, 당 저감, 구이 조리법 확대, 채소 식재 확대 등의 기준을 수립해 영양 밸런스가 높은 상품 개발에 집중했다. 현재 저칼로리치킨스테이크도시락, 잇마이보틀(닭가슴살) 샐러드 등 20여 종의 칼로리·나트륨을 저감해 만든 상품들을 출시해 운영하고 있다.

또한 GS25는 서울시교육청이 진행하는 희망급식 바우처 지원 사업도 적극 지원하고 있다. 특히 지난 11일 출시한 ‘더큰더블떡갈비전주비빔’은 랍스터 급식으로 유명한 김민지 영양사와 협업해 일반 삼각김밥 대비 반찬 중량을 두배 높여 선보인 상품이다. GS25는 서울시교육청과 지속적으로 소통해 건강하고 맛있는 상품을 출시한다는 계획이다.

GS25 관계자는 “국민들이 가까운 편의점에서 건강하고 균형 잡힌 음식을 드시는데 도움이 될 수 있도록 식약처와 힘을 합치게 됐다”며 “앞으로도 가족들에게 영양가 높은 음식을 차려주고 싶은 어머니의 마음처럼 영양 만점의 상품들을 지속 선보일 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr