홈앤쇼핑, 창립 10주년 맞아 특별 사진전 개최

지난 10년 기록한 사진전 및 임직원 참여형 포토 모자이크 액자 전시

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 창립 10주년을 맞아 '사진으로 보는 홈앤쇼핑 10년' 사진전을 열었다고 28일 밝혔다.

홈앤쇼핑은 개국 초기 시험방송부터 윤리헌장 선포식까지 110점의 사진을 연대기별로 전시하는 특별사진전을 22일부터 25일까지 강서구 홈앤쇼핑 사옥 로비에서 열었다.

임직원 보유자료 수집 캠페인을 바탕으로 진행된 이번 사진전은 출범식, 개국방송 그랜드오픈, 공채 신입사원 연수교육, 중기제품 홍보전시매장 오픈, 신사옥 준공식, 베스트 파트너 어워즈 등 홈앤쇼핑 10년의 역사적 순간을 압축해서 담았다.

사진전과 함께 구성원들의 사진으로 제작한 포토 모자이크 액자도 로비에 함께 전시됐다. 임직원 및 협력사, 외부 조력자 등 회사를 구성하는 600여명의 사진으로 홈앤쇼핑 사옥 이미지를 만들어낸 모자이크 방식으로 '중소기업과 함께 10년! 중소기업과 더 높이 100년!'이라는 메시지를 담았다.

홈앤쇼핑 관계자는 "이번 사진전은 회사의 발전을 위해 노력해온 임직원들의 생생한 모습을 담은 사진자료를 함께 공유하고자 준비했다"며 "이번 사진전이 올해 10주년을 맞은 홈앤쇼핑이 새로운 미래를 대비하며 서로 단결하고 소통하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

