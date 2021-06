롯데푸드 파스퇴르 '위드맘 제왕' 전 월령으로 확대 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데푸드 파스퇴르는 '위드맘 제왕'을 전 월령(태어나서 36개월까지)으로 확대 출시한다고 28일 밝혔다.

파스퇴르가 선보인 ‘위드맘 제왕’은 변화하는 출산 환경에 맞춰 기능성을 강화한 제품이다. 건강보험심사평가원 및 통계청 자료에 따르면 2019년 기준 제왕절개로 분만한 산모 비율은 50.5%를 차지해 처음으로 자연분만을 앞질렀다. 이 비율은 계속 높아지고 있어 출산 환경의 변화가 지속될 전망이다.

이런 상황에서 파스퇴르가 지난해 9월 출시한 위드맘 제왕은 기존 제품 대비 30% 이상 매출이 신장했고, 파스퇴르 분유 전체 매출도 매년 2~3% 가량 늘고 있다.저출산으로 전체 분유 시장이 지속적으로 감소하는 가운데 이룬 성과다.

한국농수산식품유통공사(aT) 식품산업통계정보에 따르면 2015년 4460억원에 달하던 조제분유 시장 규모는 지난해 3670억원을 기록해 17.7% 감소했다. 2025년에는 3230억원 규모로 줄어들 것으로 전망된다.

위드맘 제왕은 자연분만 신생아의 건강한 장 속에 비피도박테리움 롱검(B.longum) 유산균이 많다는 것에 주목해 롯데푸드 파스퇴르, 롯데중앙연구소 및 국내 유수 대학병원이 공동 개발한 유아식이다. 위드맘 제왕에 적용된 비피도박테리움 롱검(B.longum)은 농촌진흥청에서 개발한 것으로 다수의 국내 특허 및 학술논문을 보유하고 있다.

또한 프로바이오틱스 4종과 유산균의 먹이가 되는 프리바이오틱스 3종을 배합한 신바이오틱스 설계로 영아가 건강한 장내 환경을 조성할 수 있도록 했다. 로타바이러스 억제능 특허를 받은 ESP 유산균체 대사물질도 적용했다. 로타바이러스는 중증 설사의 50% 이상을 차지하는 주요원인으로 알려져 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr