멤버십 회원 대상 L사이즈 주문시…내달 31일까지

[아시아경제 문혜원 기자] 피자알볼로는 올해 첫 신메뉴 ‘날개피자’ 출시 기념 할인 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

이벤트는 피자알볼로 멤버십 회원 고객들을 대상으로 다음 달 31일까지 진행된다.

피자알볼로 홈페이지나 애플리케이션을 통해 참여 가능하며, 이벤트 기간 안에 날개피자 라지 사이즈를 구매하면 6000원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

단 제휴·쿠폰 등 기타 할인과의 중복 할인은 불가하며 단품 메뉴 주문의 경우에만 이벤트 참여가 가능하다.

날개피자는 이탈리아 요리 ‘브루스케타’를 모티브로 한 비주얼로 도우 위에 100% 국내산 마늘을 사용한 수제 마늘빵을 올려 각 조각당 하나의 요리처럼 즐길 수 있는 메뉴다.

