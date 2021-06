[클릭 e종목]매력적인 2차전지 소재 종목은…화학 강한주가 반등 기대

[아시아경제 이선애 기자] 2차전지 업종이 시장 수익률을 상회하는 양호한 주가 수익률을 기록한 가운데 앞으로 투자가 유망한 소재 종목으로 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 151,500 2021.06.28 07:42 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막SK텔레시스, 통신장비·유지보수사업 팬택에 매각경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속? close 와 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 212,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 215,100 2021.06.28 07:42 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가 close 이 꼽혔다.

28일 대신증권에 따르면 6월 누적 2차전지 업종의 주가는 셀 기업의 경우 삼성SDI +12%, SK이노베이션 +9%, LG화학 +2%로 나타났다. 소재 기업의 경우 SKC +22%, 에코프로비엠 +21%, 천보 +11% 등으로 집계됐다. 시장 수익률(코스피 +3%, 코스닥 +3%)을 상회하는 양호한 주가 수익률을 기록했지만, 5월에는 전반적으로 하락하며 시장 대비 언더포펌을 시현한 것이 특징이다.

한상원 대신증권 연구원은 "글로벌 전기차 판매 호조, 한국 업체들의 해외 진출 발표, 합작사 설립 등의 호재를 주가가 반영하지 않던 상황에 변화가 나타나기 시작함을 의미한다"면서 "다만 풍부한 유동성 환경 하에서 미래 성장성을 충분하게 반영했던 작년과는 달라진 상황, 수익성 개선을 통한 매출 성장 이상의 이익 성장이 중요하다"고 강조했다.

이어 "삼성SDI와 SK이노베이션의 상대적 주가 강세도 전기차 배터리 사업의 흑자 전환에 대한 기대감이 반영된 결과라고 판단한다"면서 "소재 업체들 중에서는 SKC(우호적인 동박 수급 여건), 에코프로비엠(배터리 재활용 시작) 등이 하반기 수익성 개선이 기대되는 대표 종목"이라고 덧붙였다.

한편 정유업종도 양호한 주가 수익률을 기록했다. 스프레드 하락으로 화학 업종의 주가 조정이 이어지고 있으나 효성첨단소재(+9.0%), 효성티앤씨(+2.2%) 등의 주가 상승은 특징적이다. 각각 주력 제품에 해당하는 타이어코드, 스판덱스에서 글로벌 경기 회복에 따른 수요 증가로 양호한 시황 흐름이 확인되고 있기 때문으로 판단된다.

효성티앤씨의 경우도 스판덱스 시황 악화(Peak-out)에 대한 우려로 주가 조정이 나타났으나 양호한 업황이 확인되면서 주가는 상승 흐름을 재개했다. 롯데케미칼, 금호석유 등 순수 유화주의 주가가 스프레드 약세에 부진한 흐름을 보이고 있으나 스프레드 반전 시 주가 반등이 가능함을 시사한다.

한 연구원은 "이러한 측면에서 스프레드 하락이 지속되고 있는 점은 아쉬우나 주요 화학 제품들의 전반적인 가격 상승이 나타난 점은 긍정적으로 평가 가능하다"면서 "특히 시황 악화(다운싸이클 진입)에 대한 과도한 우려가 반영되면서 밸류에이션이 크게 낮아졌기 때문에 강한 주가 반등의 가능성도 존재한다"고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr