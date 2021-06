광진구, 위기상황 돕는 손전등 등 ‘골든타임 생존용품’ 지원

홀몸어르신, 조손가정, 한부모세대 등 850가구에 골든타임 생존용품 지원... 구조손수건, 응급보온포, 다용도 손전등 등 7개 용품으로 구성

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 위기상황 대처능력이 취약한 구민을 대상으로 ‘생존용품’을 지원한다.

이 사업은 각종 재난 발생 시 골든타임을 지킬 수 있는 생존용품을 제공해 구민의 안전한 거주 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

지원대상은 1인 노인가구, 조손가정, 한부모세대 등 850가구로, 상대적으로 대처능력이 낮은 어르신과 어린이가 속한 가정을 선정했다.

지원되는 생존용품으로는 ▲화재대피 시 유독가스 흡입을 막아주는 ‘구조손수건’ ▲응급상황 시 체온조절을 돕는 ‘응급보온포’ ▲커터칼, 비상전등, 유리창 파손용 망치 등 기능이 포함된 ‘다용도 손전등’ 등이다.

이밖에도 안전장갑, 호신용 경보기, 다용도 팔찌, 압박붕대 등 실생활에서 활용도가 높은 7개의 용품으로 구성됐다.

더불어 생존용품 케이스는 평상 시 벽걸이형 LED 달력으로 사용할 수 있어 보관 편의와 활용도를 높였다.

구는 올해 말 지원 가정를 대상으로 각 용품의 만족도와 이용도 등 설문조사를 실시하여 내년 사업에 반영할 예정이다.

김선갑 구청장은 “구민의 일상생활 속에서 안전에 빈틈이 없도록 다양하게 활용할 수 있는 안전용품을 지원하게 됐다”며 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 다양한 안전정책을 마련해가겠다”고 말했다.

이밖에도 구는 구민의 안전을 위해 각종 재난·안전사고로 피해를 입은 구민들에게 상해의료비를 지원하는 구민생활안전보험을 운영하고 있다.

