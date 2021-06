[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆덴티움=자회사 ICT VINA 대상 135억9960만원 규모 제3자 배정 유상증자 결정

◆씨에스윈드=자회사 CS Wind Turkey KULE IMALATI AS. 주식 2억5236만1324주 취득 결정

◆JW중외제약=제이더블유디비제구차에 대해 500억원 규모의 채무보증 결정

◆NAVER=SM엔터테인먼트 지분 인수 경쟁 보도와 관련해 다양한 방안을 검토 중이나 현재 구체적으로 결정된 사안은 없다 재공시

◆카카오=SM엔터테인먼트 지분 인수 경쟁 보도와 관련해 지분 투자 등 다양한 방안을 검토 중이나 현재 구체적으로 결정된 사항은 없다 재공시

◆F&F홀딩스=1조5939억원 규모의 신주 4269만4314만주 유상증자 결정

