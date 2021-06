고양서 '코로나 19 감염 급속 확산'‥ 노래방 관련 등 41명 추가 확진

시, "노래연습장 방문자 코로나19 선별 검사" 당부

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양 지역에서 26일 33명에 이어 하루 만에 코로나 19 확진자가 41명으로 늘어 감염이 빠르게 확산하고 있다.

고양시 보건 당국은 "27일 오후 4시 기준 총 41명이 코로나 19 추가 확진 판정을 받았다"며 28일 이같이 전했다.

감염 원인은 일산동구 소재 어학원 관련 3명, 노래방 관련 9명, 해외 감염 1명, 방문교사 관련 6명, 지인 접촉 4명, 가족 간 감염 3명, 타 지역 확진자 접촉 2명, 그 외 13명은 조사 중이다.

거주지별로는 덕양구 16명, 일산동구 17명, 일산서구 5명, 타 지역 3명이다.

그 외 26일과 27일 타 지역 보건소(강남구)에서 고양시민이 각각 1명씩 코로나19 확정 판정을 받았다.

지역 내 13개소 노래연습장에서 24일부터 현재까지 총 34명(고양 32, 타 지역 2)의 관련 확진자가 발생했으며, 시는 최근 노래연습장을 방문했던 시민은 조속히 코로나19 선별검사를 받을 것을 당부했다.

이와 관련 시는 지난 26일 집합 금지 행정명령 조치 이후 27일에는 방역 위반과 접대 행위 적발 시 '원 스트라이크 아웃제' 시행 방침에 따라 경찰 고발과 함께 영업 폐쇄 등 강력한 행정 조처 방침을 밝혔다.

일산동구 소재 어학원과 관련해 27일 수강생 가족 4명(고양 3, 평택 1)이 추가 발생해 누적 확진자는 30명(어학원 강사 2명, 수강생 22명, 가족 6명)이 됐다.

일산서구 미술 방문교사(#3551)가 26일 확진됨에 따라 접촉자 총 73명을 검사해 26일 2명(고양 1, 타 지역 1), 27일 7명(고양 5, 타 지역 2) 등이 추가로 확진됐다. (누적 총 10명)

이로써 27일 오후 4시 기준 고양시에서 코로나19 확진 판정받은 감염자는 총 3616명이고, 고양시민 확진자는 총 3473명(국내 감염 3377명, 해외 감염 96명)이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr