"실수 아니다"…핫도그 먹고 1800만원 팁 남기고 간 美 고객

[아시아경제 황수미 기자] 미국 동부의 식당을 찾은 한 고객이 핫도그와 음료수를 먹은 뒤 약 1800만원에 달하는 팁을 남기고 간 사연이 알려졌다.

26일(현지 시각) CNN 보도에 따르면 지난 12일 미국 뉴햄프셔주 런던데리에 있는 '스텀블 인 바 앤 그릴' 식당을 찾은 익명의 고객은 두 개의 핫도그와 음료수, 데킬라 등을 주문했다. 이 고객의 식사비는 총 37.93달러, 한국 돈으로 약 4만2000원이었다.

식사를 끝낸 고객은 영수증 팁(Tip) 란에 무려 1만6000달러를 적고 식당을 떠났다. 이후 이를 확인한 식당 직원은 "말도 안 된다"며 기뻐했다.

식당 주인 자렐라 씨는 직원들에게 흥분하지 말라고 당부했다. 해당 팁이 은행에서 정말로 지급될지 알 수 없었기 때문이다. 그는 "실제로 은행에서 지급될 때까지도 정말 팁을 줬을 것이라고 생각하지 못했다"며 놀라움을 감추지 못했다.

일주일 뒤 익명의 고객은 다시 식당을 찾아 자렐라 씨와 이야기를 나눴다고 외신은 전했다. 자렐라 씨가 "실수라서 다시 돌려달라고 하면 돌려주겠다"며 "정말인가?"라고 묻자 고객은 "실수 아니다. 그 돈은 모두 가져라"라고 답했다.

자렐라 씨는 익명의 고객이 이전에도 몇 번 식당을 찾은 것 같다며 "그 고객의 관대함에 감사하게 생각한다"고 외신에 전했다. 자렐라 씨는 거액의 팁을 주방과 바에서 일하는 직원들과 나누기로 했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr