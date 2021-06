올림픽 앞둔 日, 코로나19 확진자 수 다시 급증

[아시아경제 조슬기나 기자] 도쿄올림픽을 앞둔 일본에서 코로나19 확산세가 이어지고 있다. 도쿄의 신규 확진자 수는 7일 연속 전주 같은 요일을 웃돌았다.

26일 NHK방송에 따르면 이날 오후 8시를 기준으로 일본 전역에서 새롭게 확인된 감염자는 도쿄 534명을 포함해 총 1632명이다. 일주일 전 1520명을 웃도는 규모다.

특히 도쿄의 신규 확진자 수는 전주 같은 요일과 비교해 4일째 100명 이상 많아진 상태다. 지난 7일간 일평균 신규 확진자는 476명으로, 1주 전 보다 26% 급증했다.

지난 5월 초 4차 유행기의 정점을 찍은 후 감소하던 추세에서 다시 증가세로 돌아섰다는 평가다.

이에 따라 도쿄 지역을 중심으로 코로나19 확산세가 다시 심각해질 경우 긴급사태가 발령되고 올림픽 개최를 둘러싼 부정적 목소리가 더 높아질 것이란 관측이 나온다.

이날까지 일본의 누적 확진자는 79만5032명으로 늘었다. 사망자는 29명 증가한 1만4678명이다.

