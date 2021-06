‘뚝딱 뚝딱’ 노사가 함께 소리낸 까닭? 고리원자력본부, 이웃 취약계층에 학습용 가구 선물

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 노사가 함께 며칠째 ‘뚝딱’ 소리 내며 만든 것은 책상, 의자였다. 재료비 등 500만원쯤 되는 학습용 가구이다.

원자력발전소를 운영하는 공기업 임직원이 직접 망치질을 한 이유는 뭘까? 이웃에 줄 선물을 만들기 위해서였다.

한국수력원자력㈜ 고리원자력본부(본부장 김준석)는 노사가 함께 가구를 직접 제작해 발전소 주변 마을에 기부했다고 25일 밝혔다.

고리원자력본부와 고리본부노동조합(위원장 김종배)은 23일 증정식을 했다.

손수 제작한 책상, 의자 등 약 500만원 상당의 학습용 가구를 지역 내 취약계층 9개 가정에 선물했다.

지난해부터 시작한 학습용 가구 지원 활동은 노사가 한마음으로 사회적 가치 실현에 앞장 서 공기업의 책무를 다하기 위해서다. 열악한 회사 이웃 마을의 공부방을 개선하려고 시작했다.

김종이 고리원자력본부 대외협력처장은 “노사가 함께 땀을 흘려 지역의 그늘진 곳을 살피는 데 기여할 수 있어 보람을 느낀다”며, “노조와 회사가 힘을 합해 지역이 필요한 사회공헌 활동을 지속적으로 진행하겠다”고 말했다.

