노보텔 앰배서더 서울 동대문, 여름 겨냥 패키지 2종 출시

[아시아경제 김유리 기자] 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔&레지던스는 여름을 맞아 '써머 쿨캉스' '키즈 베케이션' 패키지를 출시했다고 25일 밝혔다.

써머 쿨캉스 패키지는 여름 네일 뷰티와 함께 칵테일 한 잔을 즐길 수 있는 패키지로 ▲객실 1박(슈페리어 또는 레지던스 스튜디오) ▲푸드익스체인지 조식 2인 ▲'미스터 바우어' 싱글 볼륨 젤 네일 1세트 ▲'써머 칵테일' 2잔 ▲피트니스센터 및 실내·루프톱 야외 수영장 무료 이용 혜택 ▲키즈존 무료 이용 혜택으로 구성된다.

패키지에 제공되는 '미스터 바우어'의 볼륨 젤 네일은 '당당하고 자신감 넘치는 이 시대의 주도적인 여성을 위한 트렌디한 디자인의 젤 네일'이다. 해당 네일 패키지엔 36개 네일팁과 브랜드 카드, 손톱 정리를 도와주는 프렙패드와 네일 파일이 함께 구성됐다. 칵테일은 20층 고메바 또는 21층 루프톱에서 수영과 함께 즐길 수 있다.

키즈 베케이션 패키지에는 어린이 방학 시즌을 맞아 아이가 좋아할 선물을 가득 담았다. ▲객실 1박(슈페리어 또는 레지던스 디럭스) ▲푸드익스체인지 조식 2인 ▲식음 키즈 웰컴 어메니티 ▲키즈팩 ▲디즈니·픽사의 '루카' 영화 예매권 2장 선착순 제공 ▲피트니스센터 및 실내·루프톱 야외 수영장(성인 전용) 무료 이용 혜택 ▲키즈존 무료 이용 혜택으로 구성된다.

키즈 웰컴 어메니티는 토끼 모양의 마카롱과 키즈 음료로 준비된다. 키즈팩 세트는 무스텔라 선로션과 클렌징 워터, 키즈 슬리퍼 2세트, 동동이 인형과 에코백으로 구성된다. 키즈 베케이션 패키지 이용 고객에 한해 노보텔 브랜드와 컬래버레이션한 디즈니·픽사 영화 '루카'의 예매권을 선착순으로 제공한다.

해당 패키지는 오는 8월31일까지 이용 가능하며 가격은 21만원(세금 별도)부터다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr