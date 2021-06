6.25 전쟁 71주년을 맞은 25일 서울 동작구 국립서울현충원에서 오세훈 서울시장을 비롯한 군 복무 중 사고를 당한 청년유공자들이 학도의용군무명용사탑을 찾아 참배하고 있다./강진형 기자aymsdream@

