GS샵, 한화호텔앤드리조트 숙박 패키지 단독 판매

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 여름휴가를 앞두고 호텔과 리조트를 결합한 숙박 패키지를 선보인다고 25일 밝혔다.

GS샵은 오는 27일 오후 ‘더 플라자 호텔 1박+한화리조트 1박 패키지’를 단독 판매한다. 한화호텔앤드리조트에서 운영하는 특급호텔 더 플라자에서 호캉스를 즐기고, 한화리조트에서 한 번 더 즐길 수 있는 패키지 상품이다. 호텔과 리조트 총 2박을 연달아 사용할 수도 있으며 가족, 친구끼리 1박씩 나눠서 각각 사용할 수도 있는 특별한 조건으로 선보인다.

서울 중구에 위치한 더 플라자 호텔 숙박에는 2인 조식이 포함되어 있으며, 성수기(7.23~8.23)를 제외하고 주중에는 오후 2시까지 레이트 체크아웃 서비스를 제공한다. 실내수영장, 피트니스, 사우나를 이용할 수 있는 것은 물론, 덕수궁 입장권, 호텔 내 레스토랑 할인혜택 등도 제공한다.

한화리조트는 경주, 설악(쏘라노·별관), 대천, 양평, 평창, 용인, 산정호수 중에서 1박을 선택할 수 있다. 설악 숙박 시 워터피아 할인 30%를 적용 받을 수 있으며 경주 리조트 숙박 시 경주 뽀로로 아쿠아 빌리지 할인 35%를 받을 수 있다.

생방송 중 구매한 고객을 대상으로 특별한 추첨 이벤트도 마련했다. 고객 총 10명을 추첨해 더 플라자 호텔 디럭스룸에서 프리미어 스위트룸으로 업그레이드해 준다. 또한 사이판 월드리조트 3박(2명), 더 플라자 클럽 라운지 이용권(10명), 더 플라자 호텔 더 라운지&바 10만원권(10명), 신세계 상품권 50만원(2명) 등 풍성한 경품도 마련했다.

GS샵 관계자는 “기존 홈쇼핑에서 볼 수 없는 5성급 호텔 1박, 리조트 1박의 색다른 패키지 숙박권 방송을 준비했다”며 “올 여름 GS샵과 특별한 휴가를 보내시길 바란다”고 말했다.

